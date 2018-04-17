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川普突砲轟中國玩人民幣貶值 預告本周又有動作？

2018-04-17 06:50經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

人民幣兌美元升值之際，美國總統川普卻突然指責中國玩「貨幣貶值遊戲」。川普這一說法毫無意義，但卻預告華府可能會在本周公布對另外1,000億美元的中國進口貨物加徵關稅的清單。

美元指數（DXY）在川普推文後加大跌幅。彭博
美元指數（DXY）在川普推文後加大跌幅。彭博
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川普美東時間周一一早發出推文，說中國和俄羅斯趁著聯準會（Fed）升息之際在玩「貨幣貶值遊戲」，「不可接受」。然而就在三天前，美國財政部發布的最新報告並沒有將中國在內的任何國家列為「匯率操縱國」。

人民幣的實際表現也並不支持川普的觀點。彭博匯總的數據顯示，截至4月16日人民幣夜盤交易結束，在岸和離岸人民幣兌美元過去12個月中分別上漲近了10%，表現在亞洲貨幣榜上排名第三位。CFETS人民幣指數也創下近兩年新高。

2016年第四季的人民幣預測冠軍、丹斯克銀行首席國際宏觀策略師Allan von Mehren接受彭博訪問時表示 ，「上周五美國財政部沒有說任何國家操作匯率，川普卻在周一指責中國玩"貨幣貶值遊戲"，時機非常奇怪」，「我認為川普的指責毫無意義，但這也許暗示著本周美國會公布對另外1,000億美元中國進口貨物加徵關稅的清單。」

彭博分析，川普的這一輪砲轟又給風雨飄搖中的美中關係增添了更多的不確定因素。就在一周之內，川普才發帖盛讚中國國家主席習近平有關「關稅和汽車壁壘的善意言辭」，被解讀為化解兩國之間急速醞釀的貿易戰邁出了第一步。

道明證券駐紐約的新興市場策略副主管Sacha Tihanyi告訴彭博，川普在雙方關係似乎緩和後突然又出言指責中國意味深長，表明美中之間的緊張局勢和一個月以前完全一樣。

「俄羅斯相關的地緣政治局勢可能是川普發表該推文背後的推動力，但地緣政治也將成為美國對華經濟政策的主要驅動力，」 Tihanyi在接受彭博訪問時說，「局勢並沒有得到改善，兩國關係和一個月以前完全一樣，這不是一個好的現象。」

人民幣兌美元貶值壓力年初來已顯著下降。上周12個月期美元/CNH遠期點數一度下跌至720點，觸及近四年來最低位。同期限的美元/CNH風險逆轉也徘徊在2月以來的低位附近。

彭博指出，來自中國官方的聲音也表明，北京似乎無意和美國打貨幣戰。中國央行參事盛松成上周在博鰲受訪時表示，中國應該吸取日本在20世紀80年代的教訓，決不讓貿易戰變成貨幣戰。「貿易就是貿易，打貨幣戰很愚蠢的，會讓全世界人民都不高興，」 這位前中國央行調查統計司司長補充說，穩定的匯率更加有利於中國的產業升級。

川普人民幣俄羅斯

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