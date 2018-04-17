道瓊漲逾200點 焦點轉回財報 交投今年最淡

2018-04-17 06:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美股在今年最清淡的交易中收漲，敘利亞和北韓地緣政治緊張局勢緩解，投資人看好企業財報表現。

道瓊指數上漲212.9點，漲幅0.9%，收24,573.04點。那斯達克綜合指數漲0.7%。標普500指數上漲0.8%，至3月21日以來最高。各類股全面上漲，VIX連續五天下跌。交易量57億股，是12月29日以來的最低水平。

財報季全面展開，近70家標普500指數公司計劃於本周公佈財報。

美國3月份零售銷售增幅超過預期，為四個月來首次上漲，表明受稅收減免和退稅推動，消費需求重振旗鼓。

美股上周五因顧慮敘利亞局勢而下跌，美英法聯軍攻擊後，挺敘利亞的俄羅斯似無意報復。

另外，川普宣布他有意提名備受尊敬的經濟學家、太平洋投資管理公司的全球顧問Richard Clarida擔任Fed副主席。

Invernes Counsel策略師 Tim Ghriskey說：「地緣政治局面緩和。市場看法財報表現 ，或有助於交易員甚至長期投資人重返市場。」

Netflix盤後大漲7%，該公司盤後公布財報，用戶成長優於預期，正常交易時段跌1.2%。

美國銀行（Bank of America）上漲0.5%，上季獲利也優於預期。

美國默克（Merck）漲2.6%，因肺癌藥Keytruda臨床實驗結果成功。

藥品股上漲，CNBC報導亞馬遜放棄出售藥品給醫院的計畫。UnitedHealth大漲2.7%，在標普500指數成份股中漲幅最大。

微軟漲1.2%，按加權權值是貢獻標普500指數最大的成份股。