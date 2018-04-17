市場對首季財報樂觀 美股攀升

2018-04-17 06:43 中央社 紐約16日綜合外電報導



由於市場對上市公司第一季財報有信心，美股今天上揚。投資人希望，這種信心可化解市場對貿易政策、利率和地緣政治動亂的憂心。

道瓊工業指數大漲212.90點或0.87%，以24573.04點作收。

標準普爾指數攀升21.54點或0.81%，收在2677.84點。

科技股那斯達克指數漲升49.64點或0.70%，收7156.29點。