陸駐美大使崔天凱：貿易戰絕對是錯誤選擇

2018-04-17 05:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



中國大陸駐美大使崔天凱。聯合報系資料照 分享 facebook 中國大陸駐美大使崔天凱15日就美中貿易表示，貿易戰絕對是錯誤的選擇，中方的態度一是反對，二是不怕；「但如果有人堅持要打貿易戰，我們一定奉陪到底」。

崔天凱15日於賓大沃頓中美峰會發表演說，根據中國大陸駐美大使館16日發布的演講稿，談及美中貿易、人文交流等議題，並呼籲美國在美中關係重要時刻作出「正確的選擇」。

崔天凱演講時指出，當前中美之間存在的貿易不平衡，這的確是個問題，中方並不追求對美貿易順差，希望貿易走向平衡；貿易不平衡問題當然要解決，但是不能找錯原因，更不能開錯藥方。

崔天凱說，「貿易戰絕對是錯誤的選擇，對誰都沒有好處。我們的態度一是反對，二是不怕。但如果有人堅持要打貿易戰，我們一定奉陪到底。」

至於外界質疑中國大陸透過人文交流「影響」與「滲透」美國，崔天凱表示，有這樣的想法是對中國學生、美國學校與老師的不尊重；他並問，向沃頓這樣的高等學府難道這麼脆弱，會被幾個中國學生改變嗎？

崔天凱的演說多次呼籲美方「作出正確的選擇」；他說，希望美國的政治家和所謂的戰略家們，在歷史的十字路口不要走錯方向，要作出正確的選擇。

崔天凱並提及，中美即將迎來建交40周年，兩國又到了一個需要作出選擇的重要時刻。

他稱，中國的選擇明確而堅定，希望中美建立強而有力和健康穩定發展的關係，一種新型大國關係；但有人認為，過去幾十年美對華接觸政策是錯誤和失敗的，因為這一政策沒有改變中國，「這是一個很荒唐的觀點」。

崔天凱表示，過去40年的歷史證明，儘管中美之間始終存在差異和分歧，但保持一個總體合作的關係符合兩國利益，有助於實現兩國雙贏。