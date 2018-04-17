市場觀望美對俄新制裁 歐股收跌

2018-04-17 04:28 中央社 倫敦16日綜合外電報導



在投資人靜待美國公布對俄羅斯新制裁的情況下，歐股今天下挫。

倫敦FTSE 100指數滑落66.36點或0.91%，以7198.20點作收。

法蘭克福DAX 30指數跌50.99點或0.41%，收在12391.41點。

巴黎CAC 40指數小跌2.06點或0.04%，收5312.96點。