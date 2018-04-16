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川普批俄羅斯和中國 大玩貨幣貶值遊戲

2018-04-16 23:39中央社 華盛頓16日綜合外電報導

美國總統川普今天推文，指控俄羅斯和中國在美國升息之際，趁機貶值自家貨幣。

路透社報導，川普推文說：「美國持續升息，俄羅斯和中國卻在玩貨幣貶值遊戲。令人無法接受！」

華府試圖減少與北京的巨額貿易逆差，雙管齊下推動課徵關稅並尋求談判。美國財政部13日公布半年報告，再度避免將任何主要貿易夥伴貼上「貨幣操縱者」的標籤。

川普為報復北京涉嫌剽竊智慧財產權的行為，最近揚言對中國進口商品加徵關稅，或等待財政部對中資投資做出限制。這份報告並未提到相關內容。

川普俄羅斯北京

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