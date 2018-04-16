中日關係處新起點 經濟高層對話斥貿易戰

2018-04-16 21:35 中央社 東京16日綜合外電報導



中國大陸國務委員兼外交部長王毅（左）與日本外相河野太郎（右）會面。 美聯社 分享 facebook

中國和日本今天舉行經濟高層對話，日本外相河野太郎表示，兩國同意貿易戰將對全球經濟帶來嚴重後果。中國外長王毅表示中日關係處於新起點，日本首相安倍晉三也盼關係回溫。

路透社報導，全球第2和第3大經濟體中國和日本逾7年來首場經濟高層對話在東京召開，由河野太郎和身兼中國國務委員的王毅共同主持。出席者包括日本財務大臣麻生太郎和中國財政部長劉昆。

由於全球前兩大經濟體美國和中國近期相互威脅課徵懲罰關稅，外界對於兩國間爆發貿易戰的憂慮與日俱增。美國總統川普雖曾在貿易事務上批評日本，日本並受到川普對進口鋼鋁加徵關稅的影響，但日方至今尚未威脅對美祭出關稅報復。

河野太郎今天在會談後對記者表示：「中日兩國有相同認知，都認為貿易戰會對國際經濟繁榮帶來非常巨大的衝擊，無論貿易戰由哪個國家掀起。」

王毅也在中國外交部發布的聲明中說，中日應共同反對貿易保護主義、捍衛多邊貿易體系，以及促進全球經濟開放。

一名日本官員則在會後告訴記者，在全球對貿易保護主義感到擔憂的情況下，中日兩國財長同意多邊自由貿易的重要性。

這名官員表示，麻生太郎和劉昆在經濟高層對話場邊討論相關事務，「（兩人）未提及川普，他們大體上重申自由貿易的重要性。」

日本首相安倍晉三和川普本週稍晚將舉行高峰會議，會中首要議題很可能是貿易事務。東京亟欲避免與美國落入談判雙邊自由貿易協議，也就是不只鎖定市場准入議題，還涉及貨幣和外匯政策。

河野太郎還說，日本可能和中國就北京的「一帶一路」計畫進行合作。他表示：「日本和中國在各項（一帶一路）計畫進行合作的可能性頗高，會就個案考量，條件是個案符合國際標準。」

王毅另在對話開場時表示，持續改變的經濟環境帶來新的機會。他說：「開啟這些對話後，中日一同站在新起點來討論未來的合作，我希望這些合作將為兩國經濟帶來新的成長。」

法新社報導，安倍晉三稍晚接見王毅時呼籲中日關係回溫，並表示兩國應該在北韓議題上合作。

安倍說，他將赴美國和川普會談，尋求讓北韓進行「完全和不可逆的非核化」。他還表示：「我們想和中國合作，希望在各項領域發展具戰略性且互惠的日中關係。」