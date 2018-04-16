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新教長吳茂昆爭議多 徐國勇一一澄清

印尼最大穆斯林組織 伊聯主席訪台推合作

2018-04-16 18:46中央社 雅加達16日專電

伊斯蘭教士聯合會由總主席沙伊德率團，今天前往台灣訪問，並將與台灣東協商會簽署投資合作備忘錄，合作領域包括智慧農業、智慧城市、醫療科技及金融科技等。

台灣東協商會理事長盧日勝表示，伊士蘭教士聯合會（Nahdlatul Ulama，簡稱NU）是全球最大的伊斯蘭組織，成員超過9000萬人。伊聯旗下有1萬2000多間學校及50多家醫院和金融機構，前印尼總統瓦希德（Abdurrahman Wahid）也曾擔任伊聯主席，伊聯在印尼具高度影響力。

盧日勝指出，伊聯此行將與台灣東協商會簽署投資合作備忘錄，將進一步促進台灣與印尼合作。

伊聯和台灣東協商會簽署投資合作備忘錄，合作領域包括智慧農業、智慧城市、醫療科技及金融科技等。

伊聯總主席沙伊德（Said Aqil Siradj）此行率領伊聯所屬大學校長一行30人訪台，預定將拜會副總統陳建仁、教育部和東協商會。

印尼近2.6億人口中逾85%是穆斯林，是全球最大的穆斯林國家。隨著新南向政策如火如荼進行，印尼穆斯林團體與台灣交流日益頻繁、密切。

像是是印尼第2大伊斯蘭團體穆罕默迪亞協會（Muhammadiyah）旗下的35所大學去年3月與台南市大學聯盟簽署招生合作備忘錄，雙方加強在學生、教師等人員交換、發展共同課程等方面的合作。

印尼東協伊斯蘭

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