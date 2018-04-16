新加坡要限制私宅短租：每年最多90天、一戶最多6人

2018-04-16 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



海峽時報報導，新加坡16日起就私人公寓住宅透過Airbnb等平台提供短租的規範，展開公眾諮詢，讓星國能在扶持顛覆性產業和適當規範之間找到平衡點。

市區重建局（URA）發表聲明說，該架構將探討如何將短租應用於公寓大樓開發案，既能符合消防安全要求，讓管委會得以運作，又能規範平台營運。

URA的建議之一是，為私宅增設短租的新類別，現有的開發案若獲業主同意並向政府登記，就能做短租生意。

對於管委會管理的公寓大樓，URA提議，至少要持有80%產權的業主同意，才能改變用途。

URA也將考慮短租對附近社區的影響。有管委會和安全措施的公寓大樓，尤其是位於商業中心等混合使用區域，或有良好交通基礎設施的地點，想改變用途的話，機會較大。另一方面，位於窄弄靜巷和沒有管委會的物業，URA比較不會核准短租。

URA也考慮，短租日數的全年上限設在90天，以及每戶入住人數最多6人。

URA提議的其他規定，包括業主須基於安全理由，向URA提供短租住客資料，並加裝火警警鈴和滅火器等設備。管委會也可制定更嚴謹的額外措施，例如降低出租日數上限或要求業主加付使用公設的維護費。

URA也想規範Airbnb和Homeaway等平台：僅能刊登已向主管機關登記短租的民宅廣告；協助追蹤出租天數，超過90天上限後必須拒絕租屋；同時，利用其網站協助業主繳稅。

公眾諮詢期間至5月31日截止，回饋意見可送至ura_sta_consult@ura.gov.sg