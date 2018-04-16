今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-04-16 09:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美股期指今天上漲，俄羅斯表明不會報復美英法聯軍轟炸敘利亞，中東緊張情勢可能就此告一段落。以下是今天開盤前，投資人可留意的五件國際要聞：

●中東只是緊張一下

標普500指數期指今天漲0.6%，日圓兌美元跌0.2%至107.53，西德州中級原油（WTI）反而下跌0.4%至每桶67.15美元。

美國、英國和法國上周六空襲敘利亞境內的目標，以報復明顯由阿塞德政權實施的化武攻擊。美國總統川普在推特宣稱「任務已達成」。俄羅斯、伊朗在內支持阿塞德政權的國家並未揚言報復。

●日中推動北韓放棄核武

中國外長王毅周日訪問日本與日本外相會談，雙方承諾將合作推動北韓放棄核武。中國商務部部長也表示，中國和日本應堅決反對貿易保護主義。

●Netflix率FAANG打頭陣公布財報

科技股正值多事之秋、僅Netflix屹立不搖。這個FAANG成員股之一今天在美股盤後將公布上季財報，投資人期待能帶來好消息，為科技股反攻漲勢奠基。

●中國傳延後半導體業審批

華爾街日報引述未具名知情人士報道稱，對美貿易關係緊張，中國傳推遲高通和貝恩資本百億美元收購半導體公司交易的審核。CNBC另引述消息人士稱，高通將就恩智浦半導體交易向中國商務部重新提交申請。

●蘋概股的隱憂