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為什麼美聯軍轟敘市場淡定 油價不動美股期指上漲？

2018-04-16 07:18經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

標普500指數期指今天不跌反漲，西德州中級原油（WTI）並未大漲，可見投資人認為美英法聯軍轟炸敘利亞只是打一打就停。

標普500指數期指漲0.6%，西德州中級原油（WTI）5月期貨一度漲0.5%，後來反而跌0.3%報每桶67.20美元。日圓兌美元跌0.2%至107.53。

彭博報導，從上次反應來看，聯軍轟炸敘利亞不會導致資金湧向安全資產。 上次2017年4月7日轟炸敘利亞時，MSCI世界指數當天變動不大，美國公債殖利率漲4個基點。

彭博分析，上周末若非地緣政治緊張僵持不下，全球市場早該會因為美中貿易關係好轉而大漲。

美飛彈鎖定敘利亞一處研發中心，懲罰敘利亞化武攻擊行動。美聯社
美飛彈鎖定敘利亞一處研發中心，懲罰敘利亞化武攻擊行動。美聯社
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