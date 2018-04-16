台ADR上周五除日月光外全下跌 台積電大跌2.7%

2018-04-16 06:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台灣企業在美國交易的美國存託憑證（ADR）上周五除日月光外全都下跌，台積電挫2.7%，跌幅最重。

美股上周五收低，銀行和金融股領跌，政治和貿易緊張局勢也打壓市場情緒。標普500指數下跌0.3%，報2656.3點；道瓊工業平均指數下跌0.5%，報24360.14點；那斯達克綜合指數下跌0.5%，報7106.65點。那斯達克100指數下跌0.4%，報6628.342點。

台積電ADR跌2.7%收42.65美元。費城半導體指數跌0.8%。

經濟日報報導，台積電法說會本周四登場，近期市場雜音不斷，外資近十個交易日大賣近4萬張。報導說。業界憂心，台積電本季遭逢比特大陸砍單等四大逆風，營收恐僅較上季持平或小幅成長，不如預期，導致市場不安情緒高張。

台灣加權股價指數上周五小漲0.1%收10,965.39點。台積電跌0.2%。 日月光大漲4.1%。

經濟日報報導，封測雙雄日月光、矽品合組「日月光投資控股」將於30日掛牌上市，推動日月光上周在原股交易倒數擴量大漲。外資美林證券看好合併效益，預估控股公司市值上看4,600億元。

以下是台股ADR各股當天收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光 ASX 7.44 +2.20

友達 AUO 4.45 -2.20

中華電 CHT 38.78 -0.69

矽品 SPIL 8.60 -0.58

台積電 TSM 42.65 -2.74

聯電 UMC 2.59 -0.77

資料來源：彭博資訊