三星推高階TV 一台30萬美元

2018-04-16 01:23 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 謝汶均 ／綜合外電



三星年底前推使用MicroLED新一代顯示器技術電視，售價可能攀抵30萬美元。 （美聯社） 分享 facebook 高階電視市場愈來愈熱鬧了。三星電子將於年底前推出使用微發光二極體（MicroLED）新一代顯示器技術的電視，售價可能攀抵30萬美元。樂金電子（LG）本周開始將在全球陸續銷售新款有機發光二極體（OLED）電視，賣點是搭載樂金人工智慧平台DeepThinQ。

三星電子首席設計師李東泰（音譯）接受日經新聞訪問時，並未透露新產品的規格細節，但表示其面板採用模組化設計，螢幕尺寸因此會更有彈性，將比該公司目前最大的88吋還要大。三星打算以此產品攻入美國和中東的高階電視市場，並設定做為電腦顯示器的替代品。

MicroLED在每個螢幕均採用會發出紅、綠和藍光的微LED，被視為是顯示器技術領域的新一代突破性產品。相較於市場目前已有的液晶顯示器（LCD）和OLED電視，MicroLED顯示器的畫質更好、角度也更廣。

另一方面，樂金電子15日表示，最新款的OLED電視將於16日開始在美國市場銷售，再逐步於歐洲、南美洲和亞洲市場推出。

LG預測，OLED電視今年在全球市場的銷量將達250萬台，遠高於去年的160萬台。為因應市場趨勢，該公司計劃於今年把OLED電視在旗下產品的占比從去年的15%提高至20%。除了將OLED技術用在自家產品，LG目前也為包含Sony在內的13家電視製造商供應OLED面板。

日經引述市場研究業者歐睿國際的數據報導，OLED電視的全球市場規模，在2015至2017年間幾乎五級跳，達到133萬部左右，不過三星因為缺少OLED電視款式，高階電視市場霸主寶座岌岌可危，因此轉攻MicroLED電視。

截至去年三星已連續稱霸全球電視市場12年之久，但樂金實力不容小覷。