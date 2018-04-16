NAFTA協商 7月可望達陣

2018-04-16 01:23 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



美國、墨西哥和加拿大三國將加快重新談判北美自由貿易區協定（NAFTA）的腳步，爭取在未來幾周達成協議。今年稍後美墨加三國都有選舉，加快談判速度主要是為了避免增添政治變數。

在第八屆美洲高峰會場邊，墨國總統潘尼亞尼托、美國副總統潘斯與加國總理杜魯多表示，他們認為可望在墨國7月1日總統大選前達成協議，但他們也說並未設定最後期限。

當前這三個國家都面臨在7月前完成重談NAFTA作業的壓力，擔心若美墨關係變得更加不穩定，可能導致中間派潘尼亞尼托無法順利連任。

美國總統川普放話，若無法為美國勞工和企業界爭取更好的條件，美國將退出NAFTA。墨國左派總統候選人羅培茲則宣示，將降低墨國對外國的經濟依賴，並讓川普收斂一點。

美國也將在11月舉行國會期中選舉，上周五汽車產業高層說，在新版NAFTA方面，為了爭取在未來幾周達成協議，美國貿易談判代表已經軟化對汽車生產的要求。加國也將在6月舉行省級選舉。

上述發展提振了外界對NAFTA的信心，上周川普取消美洲高峰會的行程，還揚言NAFTA的談判可能沒有期限，可能一直談下去，原因是NAFTA談判帶來的不確定性已經導致美國以外地區的投資活動降溫，只要美國一直談下去，就沒人敢去墨國砸大錢設廠。