臉書風波…一個吹哨者的反思

2018-04-16 01:38 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮



韋利 分享 facebook 臉書個資外洩風波愈演愈烈，揭發此事的是曾協助創立劍橋分析公司的韋利（Christopher Wylie）。根據他的說法，如果你曾是臉書2.2億名用戶之一，都該「以適當程度的懷疑」看待自己的帳號。

今年28歲的韋利是千禧世代的數據科學家，他自稱是臉書風波的吹哨者，揭露劍橋分析公司（Cambridge Analytica）如何收集臉書逾5,000萬名美國用戶的個人資料，且未知會這些使用者。

韋利說：「我們透過臉書取得數百萬人的檔案，然後以這些資訊做成模型，鎖定他們內心的魔鬼。這就是劍橋分析公司的基礎。」

韋利指出，這些數據是透過劍橋大學學者柯根（Aleksandr Kogan）設計的thisisyourdigitallife應用程式取得。

柯根自己成立了「全球科學研究」公司（GSR），並與劍橋分析公司合作，提供數十萬名臉書用戶付費個性測驗，也要求這些用戶同意收集數據供研究使用。這個應用程式還收集測試者臉書朋友的資訊，最後，這些原本宣稱用於研究的數據，卻被挪為他用。

韋利透露，2014年時，布萊巴特新聞網執行董事長巴農（Steve Bannon）是韋利的上司，美國軟體業富豪、共和黨大金主梅瑟（Robert Mercer）則是劍橋分析公司的股東。

他們決定，透過劍橋分析公司，在英國脫歐公投和美國總統大選發動結合龐大數據和社群媒體的「資訊戰」。

韋利認為，若能利用美國數百萬名臉書用戶的個資，製作心理學和政治檔案，便可針對用戶的心理特質，精準投放政治廣告，藉此達到影響選民投票傾向的作用。後來他前往策略溝通實驗室（SCL）集團，這是劍橋分析公司的母公司。SCL執行長尼克斯（Alexander Nix）授權韋利盡情發揮，透過謠言、錯誤資訊和假新聞來影響民眾。

韋利坦言：「我感到後悔，這是個不道德的實驗，因為這是在玩弄一整個國家民眾的心理，而且是在他們不知情的狀況下進行。」他並說：「英國脫歐公投，如果不是這些作弊的行為，可能會不一樣。」

韋利出身加拿大卑詩省，6歲時曾被精神不穩定者霸凌，但校方卻試圖隱匿此事，韋利因而訴諸法律；他表示，這場訴訟對他的父母來說「非常艱困」，因他他們分別是醫師和心理治療師，「特別瞭解這會對一個人有多深遠的長期影響」。報導指出，韋利最後在14歲時，成功告贏卑詩省教育局，迫使校方修改有關霸凌的政策。

讓韋利決定挺身而出揭發真相的關鍵之一，則是川普贏得美國總統大選。他表示：「不能說完全是因為川普勝選，但這確實一再提醒我這種行動的影響範圍有多大；軍事型的資訊戰，不應該被用在民主選舉的過程裡。」

韋利也對個人資訊的保護提出建言：「如果你過去不太注意自己的個人資料被如何使用，現在是開始關注的好時機；數據的重要性有如電力之於經濟，很重要，但也可能很危險；我們享受電力帶來的好處，但電力具有致命的危險。」（綜合外電）

韋利小檔案

國籍：加拿大

重要經歷：16歲時高中輟學，19歲時自學編碼，20歲進入倫敦政治經濟學院攻讀法律，曾任劍橋分析公司研究總監