桑柏格危機處理…矯情

2018-04-16 01:38 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇



臉書近來因為被劍橋分析（Cambrige Analytica）濫用用戶個資的醜聞深陷危機，雖然執行長查克柏格和營運長桑柏格都已為此道歉，但仍止不了大眾對其投以審視眼光。

究竟臉書是一家對民眾友善的社群網站，還是一家為廣告商服務的資料探勘公司？值得觀察的是，形象良好的桑柏格該如何危機處理，畢竟她當了十年的營運長，必難辭其咎。

在查克柏格率先出面透過媒體致歉之後，桑柏格隔天也馬不停蹄接受多家媒體專訪，表達她的後悔並坦承錯誤。她說，不該聽信劍橋分析的一面之詞，說會確實刪除資料，應該在事情對臉書造成衝擊前發現問題，應該更快了解到此事對選舉的威脅。

桑柏格不同意媒體指控臉書已淪為一家監控公司，她說：「臉書的核心服務是分享。我們並沒有在搜刮數據，人們放到臉書的資料，是要給有聯繫的朋友的。」

她也為臉書蒐集民眾資料的理由護航，她說：「我們使用民眾的資料是為了個人化服務。人們放在臉書上的資料包括他們認識哪些人和有哪些朋友，我們將這些人的貼文放到民眾的動態消息上，這就是我們使用民眾資料的方式。」

桑柏格說，維持臉書的自由性對其全球20億用戶來說很重要，目標式廣告的商業模式，也讓700多萬家負擔不起電視等傳統媒體廣告的小型企業能買得起廣告。

她甚至說，臉書從未致力於要讓利益最大化。

不過，她最後這句話，卻被寫過《臉書效應》（The Facebook Effect）一書的作者柯克派崔克（David Kirkpatrick）嘲諷：「做為一個資本主義史上最賺錢公司的領導人，靠著因為公司成功而大漲的股價賺進超過10億美元的人，她說臉書在商業面上沒有致力於要讓利益最大化，未免有點太過矯情。」

桑柏格以前曾經在Google工作過，也曾是美國財政部官員。她負責管理臉書的廣告業務和政策與溝通部門，當初臉書延攬她，是為了替查克柏格找一個可以輔佐他的成熟領導人。（綜合外電）