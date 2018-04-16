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戈普弗另類投資 靠機槍致富

2018-04-16 01:38經濟日報 編譯 劉忠勇

戈普弗（右）和他的軍械庫。 彭博資訊
戈普弗（右）和他的軍械庫。 彭博資訊
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美國這十年來經歷史上最長的大好景氣，只要耐心夠的投資人，都能有不錯的回報，無論是投資股票、或是黃金、甚至加密幣。就連少數人光靠買賣機槍也能致富。

不錯，就是機槍，不是那種在美國容易買到、最近造成多起屠殺慘劇、引發管槍管制呼聲的半自動步槍。按菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）的定義，只要一次扣動扳機時可以發射一次以上的就算是機槍，與一般軍中定義不同。

彭博新聞訪問到美國這麼一位機槍商人戈普弗（Frank Goepfert），他和妻小三人住在密蘇里州鄉下一處占地100英畝牧場，裡頭的軍械庫牆上擺了數十種自動兵器，包括湯普森衝鋒槍、烏茲衝鋒槍、史特林衝鋒槍、AK47突擊步槍，甚至還有50mm的布朗寧M2重機槍。

47歲的戈普弗表示，光是去年他就賣了500支槍，每枝售價數千美元，至今賺的錢夠他添購兩架飛機和一輛戰車。

他透露有一個任職科技業高層的常客，去年花了160萬美元買槍，另有一位石油大亨砸下120萬美元。在美國購買自動武器是需要登記的，但不會公開。也因此除了菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）外，大概只有戈普弗最知道這些自動武器在誰手裡。

ATF專員傑克森表示，這種武器數量有限，「需求導致這些槍械價值增長」。

1986年，雷根總統簽署法令，禁止民間購買新機槍，頓時民間現有的槍械價值水漲船高（戈普弗估計當時有25萬支），如今有專家估計還有大約18.2萬支。

戈普弗成為機槍收集大亨，完全是無心插柳，一開始，他只是想擁有一把機槍，在2005年，他開始想辦法合法擁有一把AC556，手續上雖麻煩，卻很值得，幾周後便以高出1,000美元的價格轉賣給別人。

靠他建立的人脈，2008年金融風暴爆發後，有的交易商和收藏家急於出清變現，都找上了戈普弗。戈普弗說：「有人受了經濟衰退影響便來找我，可能有人失業或是生意沒有從前好，所以他們想變賣手中的機槍。」

戈普弗也開始上網賣槍，獲利更豐。他的網站是目前Google搜尋機槍買賣第一個看到的結果。他的事業也是全美最大線上槍械拍賣市場Gun Broker前十名的賣家。

在美國，購買一支AR-15很容易，只要到當地槍枝專賣店， 做了背景調查，就可以買到，向現有擁有槍枝的人買槍就更容易了。但機槍不是想買就買，光是申請的文書作業就長達幾個月，而且關卡重重。

不少由民間持有的機槍其實是二戰過後老兵攜回的古董。戈普弗聽說有一個有錢寡婦通知ATF把他丈夫收藏的老槍全毀了，這些槍若不加以搶救，就會當廢鐵處理。

有時候，買主縱使買了這些機槍也不曾試槍，甚至不曾離開槍盒，有的甚至原封不動地擺在店家那裡，等好價錢時再轉手。對於願意花工夫和時間申請這種槍枝的人，機槍就只是一種投資工具。

據機槍行情指南彙整資料統計，湯普森衝鋒槍（Thompson M1）2004年到去年7月行情由9,000美元漲到2.7萬美元，足足漲了兩倍。MP5由2000年的1.2萬美元漲到4.2萬美元，漲了2.5倍。

（取材自彭博資訊）

槍枝二戰老兵

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