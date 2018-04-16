音效設計師里克斯 讓蘋果音效變好聽

2018-04-16 01:38 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林昀嫻



蘋果用戶可能會注意到，蘋果電腦和手機都有設計精緻的音效，不論是輕按鍵盤，或是當作業程序出錯而跳出的警示聲，這些音效在操作瞬間入耳，輕鬆結合用戶的使用經驗。

但用戶不知道的是，蘋果三大知名音效：開機聲、相機拍攝聲和Sosumi嗶聲，都是由一名音效設計師里克斯（Jim Reekes）所打造出來的。

里克斯於1980年代晚期加入蘋果，值得一提的是，他所設計的Sosumi嗶聲，原由竟是來自一樁訴訟。

英國知名搖滾樂團披頭四的唱片公司名為蘋果，所以當蘋果創辦人賈伯斯決定要將公司命名為蘋果時，他承諾這家公司將不會涉及到音樂，但之後蘋果卻針對錄音和音樂技術標準Midi增加支援，於是，披頭四便為此告上法庭。

里克斯表示：「披頭四的律師開始提告，顯然是因為那時披頭四沒什麼錢。」由於蘋果挨告，里克斯便被要求為任何一項名稱帶有音樂性的音效改名，例如有個名為「木琴」的音效，就得另取新名稱。

里克斯說：「我其實想把它改為let it beep（近似披頭四的名曲let it be），但當然不能這樣做，但我又想，不然你告我啊（so sue me），結果反而因此找到對的名字，我刻意把它改得很滑稽，拼成Sosumi，來反諷這樁訴訟。」他對律師胡謅說，Sosumi是個日文字，沒有任何音樂意涵。

Mac電腦的開機聲也來自里克斯的靈機一動，Mac早期開機聲為不甚悅耳的三全音，因此這音效相當困擾里克斯，他表示：「因為當時電腦很常當機，每次聽到這聲音，就知道有人在當機後重開機。」

里克斯想改變這個音效，他在客廳用電子琴錄下C大調主和弦，諷刺的是，靈感是來自披頭四的歌曲 A Day in the Life。數年後，蘋果更為里克斯設計的開機聲申請商標，和國家廣播公司（NBC）的三響音階與英特爾的經典音效一樣，成為少數註冊商標的音效之一。但再過十年後，蘋果也撤掉了開機聲，目前Mac電腦開機已是無聲。

最值得一提的是，現在人人耳熟能詳的iPhone經典拍照／截圖聲，也是來自里克斯在高中時購買、1970年代的Canon AE-1老相機的快門聲。他將這聲音錄下來，再放慢快門速度，特製出蘋果的拍照音效。

里克斯說：「每次有人用iPhone拍照，我都會誤以為是我的相機，甚至到現在有人拍照，我都還會看是不是我的相機被偷了。」（綜合外電）