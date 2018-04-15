中日財經首長會 加快推進中日韓自貿區談判

2018-04-15 20:51 中央社 台北15日電



中國商務部部長鍾山15日在日本東京換見日本經濟產業大臣世耕弘成，雙方願努力推進中日韓自貿區談判，力爭推動RECP談判年內取得實質性進展。日方將組織日企參加中國國際進口博覽會。

鍾山此行是出席16日在東京舉行，由中國國務委員兼外交部長王毅與日本外務大臣河野太郎共同主持的第4次中日經濟高層對話。此對話是中日兩國政府間經濟領域最高級別交流機制，前3次對話分別於2007年、2009年、2010年在中日兩國舉行。

中國商務部網站今天報導，鍾山在會見世耕弘成時指出，去年11月，兩國領導人就改善和發展中日關係達成重要共識，中日經貿合作呈現企穩回升態勢。

鍾山表示，2017年雙邊貿易重返3000億美元規模，日本對中國投資加快回升，中國對日本的跨境電商、移動支付、共用經濟等新經濟模式投資增多，訪問日本的中國大陸遊客超過730萬人次，比上一年成長15%。

他指出，今年是中國改革開放40周年，也是中日和平友好條約締結40周年。雙方應共同落實好兩國領導人共識，發揮中日經貿合作「壓艙石」和「推進器」的作用，充分利用兩國在高品質發展方面的巨大合作空間，加強重點領域務實合作，引領雙邊經貿關係提質增效升級。

對於深化中日貿易投資合作，鍾山提出6點建議稱，一是積極落實兩國領導人就中日開展「一帶一路」架構內第三方市場合作的重要共識。二是共同以實際行動支持多邊貿易體制，堅決反對貿易保護主義。

鍾山指出，三是加強雙方在高端製造和創新等領域合作。四是邀請日方參加首屆中國國際進口博覽會。五是加強雙方服務貿易合作。六是加快推進中日韓自貿區談判，努力儘早達成現代、全面、高品質、互惠的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）。

報導稱，世耕弘成表示，日方高度讚賞習近平主席在博鰲論壇上提出的重大開放舉措，願和中方一道探討共同開發第三方市場，深化高端製造、服務貿易等領域合作，努力推進中日韓自貿區談判，力爭推動RECP談判年內取得實質性進展。