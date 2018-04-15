親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普打擊敘利亞
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

報稅新措施「基本生活費不課稅」 如何計算看這裡

想家印尼看護竟自曝「不雅照」 險害雇主背黑鍋

中日財經首長會 加快推進中日韓自貿區談判

2018-04-15 20:51中央社 台北15日電

中國商務部部長鍾山15日在日本東京換見日本經濟產業大臣世耕弘成，雙方願努力推進中日韓自貿區談判，力爭推動RECP談判年內取得實質性進展。日方將組織日企參加中國國際進口博覽會。

鍾山此行是出席16日在東京舉行，由中國國務委員兼外交部長王毅與日本外務大臣河野太郎共同主持的第4次中日經濟高層對話。此對話是中日兩國政府間經濟領域最高級別交流機制，前3次對話分別於2007年、2009年、2010年在中日兩國舉行。

中國商務部網站今天報導，鍾山在會見世耕弘成時指出，去年11月，兩國領導人就改善和發展中日關係達成重要共識，中日經貿合作呈現企穩回升態勢。

鍾山表示，2017年雙邊貿易重返3000億美元規模，日本對中國投資加快回升，中國對日本的跨境電商、移動支付、共用經濟等新經濟模式投資增多，訪問日本的中國大陸遊客超過730萬人次，比上一年成長15%。

他指出，今年是中國改革開放40周年，也是中日和平友好條約締結40周年。雙方應共同落實好兩國領導人共識，發揮中日經貿合作「壓艙石」和「推進器」的作用，充分利用兩國在高品質發展方面的巨大合作空間，加強重點領域務實合作，引領雙邊經貿關係提質增效升級。

對於深化中日貿易投資合作，鍾山提出6點建議稱，一是積極落實兩國領導人就中日開展「一帶一路」架構內第三方市場合作的重要共識。二是共同以實際行動支持多邊貿易體制，堅決反對貿易保護主義。

鍾山指出，三是加強雙方在高端製造和創新等領域合作。四是邀請日方參加首屆中國國際進口博覽會。五是加強雙方服務貿易合作。六是加快推進中日韓自貿區談判，努力儘早達成現代、全面、高品質、互惠的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）。

報導稱，世耕弘成表示，日方高度讚賞習近平主席在博鰲論壇上提出的重大開放舉措，願和中方一道探討共同開發第三方市場，深化高端製造、服務貿易等領域合作，努力推進中日韓自貿區談判，力爭推動RECP談判年內取得實質性進展。

世耕弘成指出，日方願意積極維護多邊貿易體制，認為貿易保護措施對各方均沒有好處，願同中方加強在世界貿易組織架構下的合作。日方將積極組織日本企業參加中國國際進口博覽會，預計展覽面積將達1萬平方公尺。

大陸商務部長鍾山出席全國人大記者會。 中新社
大陸商務部長鍾山出席全國人大記者會。 中新社
分享

東京博鰲論壇電商

相關新聞

日本海域發現稀土 專家：開採恐不易

2018-04-15 14:53

擺脫西亞油價控制 中印想結「石油同盟」

2018-04-15 14:29

越南力爭年底與歐盟簽署自貿協定

2018-04-15 14:10

全球首例 澳洲研究以褐煤製氫

2018-04-15 13:28

美限移民 高科技人才奔加

2018-04-15 13:28

日本新大廈 9成有宅配郵箱

2018-04-15 13:18

紐時：台灣取代香港！ 崛起成亞洲言論自由新堡壘

2018-04-15 12:22

重談TPP讓美回鍋 澳洲：締約國沒興趣

2018-04-15 11:58

王毅訪日 重啟停頓7年中日經濟對話

2018-04-15 11:03

川普真要打貿易戰？ 紐時：大陸領導層感到迷茫

2018-04-15 10:37

蘋果禁洩密 嗆訴諸法律

2018-04-15 01:02

特斯拉生產慢...怪過度自動化

2018-04-15 01:02

特斯拉投資人愛恨兩極 多空激辯

2018-04-15 01:02

美債殖利率…透露經濟隱憂

2018-04-15 01:02

查克柏格環遊美國 股東埋單

2018-04-15 01:02

Netflix季報 科技股風向球

2018-04-15 01:02

全球航運業達協議 2050年前排碳減半

2018-04-15 00:58

美日元首本周會面 聚焦TPP

2018-04-15 00:58

避險效應 亞幣恐現拋售潮

2018-04-15 00:57

彭博資訊專欄／重返TPP 川普難得的好點子

2018-04-15 00:53

國際衝突多 傷全球經濟

2018-04-15 00:41

外資看後市 兩種可能

2018-04-15 00:30

敘利亞遭空襲 油金價急漲

2018-04-15 00:28

王毅今訪日 重啟雙邊經濟對話

2018-04-15 00:02

美前貿易代表：退出TPP最大錯誤

2018-04-14 23:38

要怪川普？ 美元走醉步 外匯交易員嘆這行飯難吃

2018-04-14 23:36

黃豆關稅 中共對美預留撒手鐧

2018-04-14 23:34

祖克柏去年維安費 逾2億台幣

2018-04-14 23:31

大宗商品勁漲 高盛喊加碼

2018-04-14 00:02

企業併購升溫 股市有撐

2018-04-14 00:02

星國緊縮貨幣 六年首見

2018-04-14 00:02

OPEC減產將達標 沙國想續攤

2018-04-14 00:02

美財報季 三銀行搶先報喜

2018-04-14 00:02

全球經濟火車頭…美國接棒

2018-04-14 00:02

玩具反斗城亞洲業務 競標熱烈

2018-04-13 00:03

賓士開發豪華電動車

2018-04-13 00:03

美頁岩油業有望擴產

2018-04-13 00:03

美企Q1獲利可能觸頂

2018-04-13 00:03

WTO預測 今年全球貿易量增4.4%

2018-04-13 00:03
看更多

熱門文章

地中海2艘驅逐艦是幌子 美用瞞天過海計空襲敘利亞

2018-04-15 09:39

台女在泰按摩遭性侵 27歲男嫌坦承犯案

2018-04-15 13:12

川普早就想打敘利亞 這三個人把他拖住

2018-04-14 23:08

要怪川普？ 美元走醉步 外匯交易員嘆這行飯難吃

2018-04-14 23:36

美國總統禁說的名句語錄 川普「任務完成」犯了大忌

2018-04-15 10:29

華郵：台灣人才外流 大陸招賢納士

2018-04-15 17:38

不光核武 北韓另一個「致命武器」即將引爆

2018-04-15 19:11

日男遊沖繩染麻疹 又搭新幹線回名古屋…

2018-04-15 14:14

川普真要打貿易戰？ 紐時：大陸領導層感到迷茫

2018-04-15 10:37

敘利亞遭空襲 油金價急漲

2018-04-15 00:28

英國前三軍總司令：美英法網路恐將受到俄國嚴重攻擊

2018-04-14 23:25

轟炸沒傷到俄軍 美精準算計

2018-04-14 23:42

敘國空防嚴密 開啟戰爭新時代

2018-04-14 23:55

紐時：台灣取代香港！ 崛起成亞洲言論自由新堡壘

2018-04-15 12:22

三萬人遊行要安倍下台 前日相小泉：安倍三連任難

2018-04-14 22:00

敘俄稱攔截擊落多枚飛彈 美回嗆一枚都沒攔截到

2018-04-15 11:36

雪梨宣布要拆成3個城市 學者看衰

2018-04-15 12:27

宋濤率團訪北韓 金正恩設宴款待

2018-04-15 11:05

日本海域發現稀土 專家：開採恐不易

2018-04-15 14:53

美公布影像 聯軍「精準」空襲敘國3目標

2018-04-15 12:58

敘利亞軍方宣布 全面掌控東古塔區

2018-04-15 08:42

俄起草譴責空襲敘決議案 UN安理會未通過

2018-04-15 04:47

特斯拉生產慢...怪過度自動化

2018-04-15 01:02

被綁失蹤4年 112奈及利亞女恐僅15人倖存

2018-04-15 13:43

川普早想動手 2個原因讓他延後用武

2018-04-14 23:46

矽谷富豪發起公投 想將加州「一分為三」

2018-04-15 13:53

敘利亞反抗軍：阿薩德不除 聯軍空襲只是鬧劇

2018-04-15 13:40

外資看後市 兩種可能

2018-04-15 00:30

重談TPP讓美回鍋 澳洲：締約國沒興趣

2018-04-15 11:58

美歐襲敘 中國重申反對用武 學者：低調持續支持俄路線

2018-04-15 14:06

經費不斷超支 加州高鐵建設陷錢坑

2018-04-14 23:42

影／「自願死亡症」 瑞典難民兒童數百人陷昏迷

2018-04-15 18:09

擺脫西亞油價控制 中印想結「石油同盟」

2018-04-15 14:29

梅伊、馬克宏首次出擊 美英法空襲行動總整理

2018-04-15 04:47

星期人物／鷹派波頓不上戰場 卻最愛喊打

2018-04-14 23:53

美英法空襲敘利亞 川普：完美執行 任務完成

2018-04-14 23:39

美債殖利率…透露經濟隱憂

2018-04-15 01:02

英參與空襲未經議會同意 英相梅伊被罵跟著川普走

2018-04-15 13:20

瞞天過海欺敵奏效？美軍亮出轟敘戰果

2018-04-15 13:13

美國2艘軍艦當幌子 彈襲敘利亞猝不及防

2018-04-15 20:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top