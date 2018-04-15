紐時：台灣取代香港！崛起成亞洲言論自由新堡壘

2018-04-15 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



紐約時報14日報導，香港過去在英國統治40年內和回歸中國大陸後，一直是華語世界的自由言論保壘，不僅許多國際媒體和右派組織在此設總部，香港也成為許多政治犯的庇護天堂；但如今台灣已取代香港，成為亞洲言論自由的新堡壘。

紐約時報在台作者何貴森（Chris Horton）和駐香港特派記者王霜舟（Austin Ramzy）在標題為「亞洲自由言論保壘？香港一邊去，現在換台灣」的文章中指出，香港逐漸喪失亞洲言論自由地位，台灣崛起取而代之。

紐時指出，近年中國大陸嚴加管控香港，台灣逐漸取代香港成為亞洲最具活力的民主政體。現在，台灣變成過去香港異議人士、右派團體和活動的集散地。去年在香港舉辦的人權電影節，今年將來台舉辦；遭中國特務綁架的香港銅鑼灣書店店長林榮基現也到台灣開新書店。

「無國界記者組織」（Reporters Without Borders）去年宣布將亞洲總部設在台灣，該組織榮譽董事、天安門事件學生領袖吾爾開希表示：「香港本為亞洲總部首選，但現在中國不僅壓迫自己人民，也逐漸壓迫香港人。」

文中指出，大陸國家主席習近平成為既毛澤東之後最有權力的領導人，逐漸邁向獨裁之路。香港1997年回歸時，香港採「一國兩制」，到2047年前都可享有「高度自治」，但2014年香港爆發雨傘革命，呼籲更多民主權後，中國對香港的干涉也漸增。

紐時報導，台灣1987年才解嚴，如今能被認可成為亞洲言論最自由環境之一，歷經巨幅改變，得來不易。台灣7日將臺灣政治雜誌出版人鄭南榕自焚逝世29周年訂為「言論自由日」。

無國界記者組織台北辦事處執行長艾瑋昂（Cedric Alviani）表示：「言論自由是台灣文化中重要的一部分。」

不過文中也指出，雖然台灣被譽為華語世界的言論自由中心，但也出現台灣未避免惹怒中國而受其壓迫，或似乎妥協其政治觀的一些案例，像是部份中國民權人士表示，他們比以往更難取得赴台簽證。