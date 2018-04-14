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要怪川普？美元走醉步 外匯交易員嘆這行飯難吃

2018-04-14 23:36經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

財經新聞網站MarketWatch報導，最近市場瀰漫著不確定性，從美-中貿易摩擦口水戰，到美英法聯軍空襲敘利亞，國際局勢發展詭譎多變，已凌駕經濟基本面，成為驅動市場走勢的主要因素，外匯交易員盯著瞬息萬變的情勢發展，眼花撩亂之餘，只能暫時觀望。

交易員表示，市場上眾說紛紜，令人無所適從，隨意型交易於是趨於淡靜。

ING外匯策略師帕特爾（Viraj Patel）說：「因（美國總統）川普而起的不確定性層出不窮，而且各有各的經濟影響，彼此又相互衝突，已使外匯投資人陷入被動狀態。」

DailyFX外匯策略師齊萊特（John Kicklighter）則在推特上發文說：「美元指數（DXY）圖表呈現的走勢看來像是喝醉酒的人在駕駛高爾夫球車：方向一直在變，卻總是走不遠。」

這些「已知的未知」始於川普決定對中國進口加徵關稅，並惹來北京當局宣布報復性關稅計畫，燃起貿易戰一觸即發的疑懼。兩國皆已放話將對彼此課徵價值數百億、甚至上千億美元進口關稅，但都尚未付諸行動。

美國也仍在跟加拿大和墨西哥重議北美自由貿易協定（NAFTA），談判從去年9月展開，市場預料可能在5月達成協議。

地緣政治方面，敘利亞成為全球關注焦點。川普指控支持阿薩德政權的俄羅斯是敘利亞化武攻擊的幕後推手，美國財政部另以莫斯科企圖「推翻西方民主政體和惡意網路活動」為由，對俄羅斯祭出新一輪制裁，導致俄羅斯盧布兌美元匯率重貶，在外匯策略師眼中，成為過去一周來「唯一有趣的一對貨幣」。

近來匯市交易乏味無趣，原因之一可能是各國之間的利率差距大方向沒什麼變化。美國聯準會（Fed）表明會逐步升息，這應可支撐美元。然而，地緣政治疑慮以及雙赤字沉重（經常帳赤字和預算赤字），卻壓得美元欲振乏力。

帕特爾說，市場上當然還是有獲利機會，但緊盯華府一舉一動的外匯交易員，「必須要有很大的勇氣，才敢在這麼緊張兮兮的地緣政治氛圍中，押空日圓這類避險貨幣」。

日圓自4月初以來已對美元升值1.1%。但湧入日圓避風頭的買盤並沒有持續擴大，反映出市場擔心的事尚未真的發生。

帕特爾說：「隨著川普每一則後續的推文發布，全球匯市構成「規避風險」（risk-off）條件的門檻也愈來愈高。」他表示，外匯市場通常追蹤的是基本面，這些風險—不論是貿易戰還是地緣政治戰—都得實質升高到足以影響匯市的地步，才會觸動避險警鈴大作。

最近國際局勢詭譎多變、混沌不明，外匯交易員陷入「被動」狀態 。（圖／美聯社）
最近國際局勢詭譎多變、混沌不明，外匯交易員陷入「被動」狀態 。（圖／美聯社）
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