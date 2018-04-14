美最新外匯報告 中印日韓等國列「觀察名單」

2018-04-14 07:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國財政部13日公布最新「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」，將印度列入「觀察名單」（Monitoring List），中國大陸、日本、南韓、德國、瑞士也續留，沒有國家被列為匯率操縱國。

美國財政部去年10月公布的報告，「觀察名單」已將台灣排除，僅列中國大陸、日本、南韓、德國與瑞士5個國家，當時並未列入印度。

美國財政部長米努勤13日透過新聞稿表示，財政部正努力確保貿易是自由、公平與互惠，如此美國勞工與企業就可以在全球範圍競爭並取得成功；美國將繼續監督並打擊不公平的貨幣行為，同時鼓勵解決貿易失衡現象的政策與改革。

美國財政部報告指出，中國大陸對美國貿易順差龐大且持續存在，財政部嚴重關切中方在糾正雙邊貿易失衡方面缺乏進展，並敦促中國大陸為美國勞工與企業創造更公平與互惠的競爭環境。

報告並寫道，中國大陸經濟發展愈來愈朝向非市場化，對其主要貿易夥伴，以及長期全球成長前景所構成的風險增強。

美國財政部根據3項檢視要件，決定是否認定貿易夥伴藉由匯率政策從事不公平貿易競爭。

美國財政部檢視的3項要件為：

一、貿易夥伴對美國的貿易順差超過200億美元；

二、經常帳順差占國內生產毛額（GDP）比率超過3%；

三、持續性進行單向外匯市場干預，且年度內重複進行淨外匯購買之金額超過GDP的2%。