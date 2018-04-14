美最新外匯報告 中印日韓等國列「觀察名單」
美國財政部13日公布最新「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」，將印度列入「觀察名單」（Monitoring List），中國大陸、日本、南韓、德國、瑞士也續留，沒有國家被列為匯率操縱國。
美國財政部去年10月公布的報告，「觀察名單」已將台灣排除，僅列中國大陸、日本、南韓、德國與瑞士5個國家，當時並未列入印度。
美國財政部長米努勤13日透過新聞稿表示，財政部正努力確保貿易是自由、公平與互惠，如此美國勞工與企業就可以在全球範圍競爭並取得成功；美國將繼續監督並打擊不公平的貨幣行為，同時鼓勵解決貿易失衡現象的政策與改革。
美國財政部報告指出，中國大陸對美國貿易順差龐大且持續存在，財政部嚴重關切中方在糾正雙邊貿易失衡方面缺乏進展，並敦促中國大陸為美國勞工與企業創造更公平與互惠的競爭環境。
報告並寫道，中國大陸經濟發展愈來愈朝向非市場化，對其主要貿易夥伴，以及長期全球成長前景所構成的風險增強。
美國財政部根據3項檢視要件，決定是否認定貿易夥伴藉由匯率政策從事不公平貿易競爭。
美國財政部檢視的3項要件為：
一、貿易夥伴對美國的貿易順差超過200億美元；
二、經常帳順差占國內生產毛額（GDP）比率超過3%；
三、持續性進行單向外匯市場干預，且年度內重複進行淨外匯購買之金額超過GDP的2%。
美國財政部指出，未有任何貿易夥伴構成藉由匯率政策從事不公平貿易競爭的全數要件。
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