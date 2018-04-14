美將印度納貨幣操縱觀察名單 陸仍列觀察

2018-04-14 06:44 中央社 華盛頓13日綜合外電報導



根據今天剛出爐報告，美國財政部以可能成問題的外匯政策為由，將印度納入觀察名單，觀察名單中還包括中國大陸和其他4國。

美財政部指出，這份「觀察名單」，包括那些「值得密切關注它們貨幣行為的主要貿易夥伴」。

除印度之外，美財政部這份交付國會的半年報還指出去年10月以來仍留在名單上的5個貿易夥伴：大陸、德國、日本、南韓和瑞士。

這份報告未將任何主要貿易夥伴列為貨幣操縱國，觀察名單中的5國符合判定貨幣操縱3項標準中的2項，大陸是其中之一。