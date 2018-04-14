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美股收黑 金融股賣壓重

2018-04-14 05:35中央社 紐約13日綜合外電報導

美股今天收黑，因美國大型銀行公布財報後，金融類股賣壓出籠。

道瓊工業指數終場下跌122.91點，或0.50%，收在24360.14點；標準普爾500指數下跌7.69點，或0.29%，收在2656.30點。

科技股為主的那斯達克指數下跌33.599點，或0.47%，收在7106.648點。

美股科技股

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