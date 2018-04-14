市場關注敘利亞情勢 歐股小漲

2018-04-14 05:33 中央社 倫敦13日綜合外電報導



股市投資人聚焦敘利亞情勢，目前似缺乏任何由美國帶領對敘利亞攻擊即將發生的徵兆，歐洲股市今天小漲。

倫敦FTSE 100指數上漲0.09%，收在7264.56。

法蘭克福DAX 30指數上漲0.22%，收在12442.40。

巴黎CAC 40指數上漲0.11%，收在5315.02。