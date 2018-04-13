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40年來首度曝光！揭開沙國國家石油公司的神祕財務面紗

2018-04-13 23:48經濟日報 記者任中原╱即時報導

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）雖是全球經濟的基石，但40年來財務績效一直是全球企業界的最高機密。最新揭露的2017年上半年財務數據顯示，淨利達338億美元，遠超過蘋果、摩根大通及埃克森美孚等企業巨擘。這項數據也有助於投資人評估Aramco股票上市後的可能價值，也使公債投資人更能了解沙國的財政健全度。

針對這個數據，Aramco發表聲明指出，「這並不正確。Aramco不會對外界猜測的財務績效及財政結構做出評論」。

Aramco財務數據中最搶眼之處，就是幾乎完全沒有負債，且生產成本遠低於業界的標準水平。但由於沙國政府高度依賴Aramco的獲利，因此使現金流量負擔沈重，再加上資本支出偏高，因此上市後股利水準可能有限。

數據也顯示，Aramco的業績對油價高度敏感。2016年上半年時平均油價為每桶41美元，公司淨利僅72億美元；2018年由於油價明顯上升，獲利也可能比2017年大幅上升。

沙國王儲賓沙爾曼表示，Aramco上市後的總市值應達2兆美元，但史福伯登（Sanford C. Bernstein）及Rystad 能源公司表示，Aramco的總市值應在1兆到1.5兆美元之間。

投資人在評估Aramco股價時，可以利用現金流量及股利支付兩種模式。依據彭博資訊計算，去年上半年獲得的營業現金流量為521億美元，期間布侖特油價平均為每桶53美元；同期間殼牌公司的營業現金流量近210億美元，但殼牌產油量只有Aramco的四分之一。但針對沙國政府應償還Aramco的各項服務款項進行調整後，現金流量可再增加214億美元。

至於Aramco的股利，與同業相比並不算高。2017年上半年Aramco共分配給政府現金股利130億美元，同期間埃克森配發64億美元，殼牌配發78億美元。兩家公司產油量都低於Aramco。

Aramco現金產生額偏低的主要原因是稅負偏高；Aramco的所得稅率是50%，再加上權利金。沙國政府2017年元月又擴大權利金徵收規模，並提高邊際費率，因油價回升。之前Aramco每天需繳付權利金的規模是700萬桶，現在是所有生產的原油都需繳權利金。

目前權利金的邊際費率如下：油價每桶70美元以下時為20%，70-100美元時為40%，100美元以上時為50%。上市後權利金標準是否再變，目前還不清楚。

Aramco的投資額也相當高。數據顯示，去年上半年的資本支出為147億美元，遠比埃克森及殼牌公司的80及90億美元高。

Aramco的優勢之一，就是每桶石油及油品的平均生產成本僅7.9美元，而原油的生產成本還不到每桶4美元，埃克森及殼牌公司的成本則約每桶20美元。

Aramco幾乎沒有負債；2017年上半年末的總借入金額為202億美元，而現金及同等資產則為190億美元，差額僅12億美元。

油價王儲沙烏地阿拉伯

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