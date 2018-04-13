全球第一條充電馬路 在瑞典開通

2018-04-13 23:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



瑞典11日開通全球第一條可讓車輛電池邊開邊充電的馬路，瑞典政府計劃進一步推廣至全國，若瑞典想在2030年實現揚棄化石燃料的目標，運輸產業的化石燃料使用量必須銳減70%。

英國衛報報導，率先開上這條充電馬路的是物流業者PostNord旗下電動卡車，這輛卡車原本靠柴油提供動力，未來12個月這輛電動卡車都會走這條路，往返阿蘭達機場與PostNord物流中心。

這條馬路位於首都斯德哥爾摩附近，路面埋入約2公里充電鐵軌，透過在車輛底盤裝上活動式充電臂，經過的車輛便可從鐵軌的兩條軌道獲取電力。興建充電馬路的成本每公里100萬歐元，投入成本是興建城市電車軌道的五十分之一。

這條充電馬路被區分為一段段50公尺長的區間，只有車輛在路面上跑的時候才會供電，若車輛停止，電流也會停止，如此便可計算車輛消耗多少電力，再將電費記在車主帳上。

相較於路邊充電站，「動態充電」代表電池體積可變小一點，也可壓低生產成本。瑞典此舉是正為了解決如何讓電動車持續充電的難題，並生產平價電池。