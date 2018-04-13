高盛：網路公司下一個重要戰場在印尼

2018-04-13 23:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



彭博資訊報導，高盛分析師在最新報告中預期，對科技公司而言，下一個必爭的市場在印尼，因為這個亞洲國家人口眾多、經濟成長率高，而且市場潛力尚未充分開發。

由分析師Miang Chuen Koh領軍的高盛分析師團隊在這份研究報告中指出，未來獲利機會最被看好的領域是遊戲和電子商務，而依據由下而上方式推估市場規模發現，按年複合成長率（CAGR）計算，印尼未來五年的遊戲市場營收的成長率將達到22%，電子商務商品交易總值成長率可達61%。

高盛指出，眼尖的科技業大咖近幾年來已紛紛大舉投資這個東南亞國家，例如日本的軟體銀行集團（SoftBank Group）、中國的阿里巴巴和騰訊，以及美國Alhabet旗下的Google，都已在印尼市場卡位。軟銀在2014年就與創投公司紅杉資本（Sequoia Capital）共同出資1億美元，投資印尼電子商務業者Tokopedia，另外又與中國的滴滴出行聯手，在東南亞叫車服務業者Grab投資20億美元。

不過，高盛的報告並不建議直接買進上述公司的股票，認為最佳投資方式是買進新加坡網路公司Sea Ltd.的ADR（美國存託憑證）。Sea是印尼Garena（一家數位娛樂公司）和電商平台蝦皮購物（Shopee）的母公司。高盛認為，Sea占有優勢，可望因印尼的成長展望、趨勢和競爭受惠。