銀行財報佳 美股開盤走高

2018-04-13 22:57 中央社 紐約13日綜合外電報導



由於美國各大銀行財報優於預期，使投資人注意力從敘利亞和貿易問題轉移，美股今天溫和走高。

華爾街開盤大約25分鐘後，道瓊工業指數漲升0.3%，來到24552.95點。

標準普爾指數攀高0.3%，來到2672.38點；科技股那斯達克指數漲0.2%，來到7157.16點。