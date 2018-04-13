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桃園市工商團訪印度 尋找新南向機會

2018-04-13 22:58中央社 新德里13日專電

桃園市副市長王明德率桃園市印度投資考察團訪問清奈與新德里，他今天表示，印度市場很有潛力，汽車零組件等產業有興趣前來投資。

王明德告訴中央社記者，印度經濟成長快速，總理莫迪（Narendra Modi）鼓勵「來印度製造」（Make inIndia），桃園市製造業居台灣第一，工業年產值近新台幣3兆元，桃園市府這次帶著工商團體到印度探路，盼能帶回相關資訊，配合新南向政策，規劃和鼓勵桃園廠商到印度投資。

他指出，桃園汽車零組件製造業很強，印度汽車市場龐大，零組件需求量也很大，汽車零組件業者鎖定條件比較合適的清奈和班加羅爾，希望以上下游整合方式到印度投資，桃園市府也提供平台，幫助製造業開拓印度市場。

桃園市商業總會理事長許財順認為，印度前景看好，將把考察相關資訊帶回，與會員分享研究，規劃未來可能到印度的布局計畫。

參加考察團的諾瓦材料科技董事長兼總經理楊聯智表示，諾瓦已與印度塔塔集團合作，準備3個月內在印度設立分公司及製造點，供應卡車等車輛的節能減碳材料，目前還在考量設立公司的適合地點。

桃園市商業總會、桃園市工業會等團體及官員共31人，組成桃園市2018年印度投資考察團，10日前往清奈考察鴻海集團設有工業園區的安德拉省（AndhraPradesh）斯里市（Sri City），作為桃園的企業到印度投資的參考。

結束清奈行程後，考察團13日來到新德里拜會駐印度代表處，駐印度代表田中光和經濟組長楊宏為企業代表和官員介紹印度概況與產業、稅務等政策。

田中光指出，印度市場龐大、資源豐富，位置重要，連接中東、歐洲等市場，也是全世界最大的民主國家，政局穩定；莫迪積極鼓勵企業來印度製造，台灣長於製造，產業應以國家隊方式到印度投資，形成產業鏈，不但滿足印度的需求，自己也找到更好的發展機會。

考察團還將拜會新德里台商，瞭解投資經驗，一行人將於17日返台。

印度考察新德里

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