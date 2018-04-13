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美對敘動武疑慮降低 日本股市小漲

2018-04-13 15:46中央社 東京13日綜合外電報導

東京股市今天延續美股漲勢，收盤小幅上漲，主因敘利亞疑似使用化武，美國領軍對敘利亞動武的疑慮降低。

法新社報導，日經225指數上漲0.55%或118.46點，來到21778.74點；東證一部指數上漲0.63%或10.84點，來到1729.36。

敘利亞美股東京

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