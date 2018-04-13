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影／用生殖器呼吸的龐克頭龜 可能將絕種

2018-04-13 14:25聯合報 記者許祖菱╱即時報導

澳洲昆士蘭省只棲息在瑪麗河的「瑪麗河龜」（Mary River turtle）又被稱為隱龜，天生擁有別於其他種烏龜的龐克造型，除了頭上長了像頭髮的綠海藻，下顎還有2根尖刺，特別的是還能透過生殖器呼吸。

隱龜最近被列入瀕危物種名單中，但澳洲政府卻沒有具體計畫要保育隱龜。

根據英國《衛報》報導，倫敦動物學會（ZSL）本周增列100種爬蟲類進瀕臨滅絕名單，隱龜被歸到爬行類動物瀕危物種第29名。澳洲政府還未制定全國性計畫保育隱龜免於滅種威脅。

隱龜並非唯一出現在100名瀕臨滅絕爬蟲類名單的澳洲生物，名單內澳洲生物有8種，其中7種排行在前40名內，包括排名第7的澳洲短頸龜（Western Swamp Tortoiseshatching）和排名第9的葉尾壁虎（Gulbaru Gecko）。

隱龜能透過泄殖腔呼吸，該器官又被稱為「臀部呼吸器官」，因此他們能待在水面下生存長達3天。由於待在水底時間長，藻類也容易在隱龜的身上生長，這才讓隱龜長出像龐克頭的造型。

倫敦動物學協會爬行動物生物學家古布斯（Rikki Gumbs）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，隱龜在澳洲1960年至1970年代被視為帶有異國風情的寵物販賣。到了1990年代，隱龜首度被認定為是物種。

https://youtu.be/GuACJj9deCc

澳洲昆士蘭「瑪麗河龜」，頭上長了綠海藻，好像龐克頭。倫敦動物學會提供
澳洲昆士蘭「瑪麗河龜」，頭上長了綠海藻，好像龐克頭。倫敦動物學會提供
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