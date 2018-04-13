白宮升高對陸壓力 最快下周公布1,000億美元關稅清單

2018-04-13 08:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國總統川普考慮重新加入跨太平洋夥伴協定（TPP）之際，華爾街日報引述白宮高層官員談話表示，川普政府認為對美中貿易關係的強硬策略開始奏效，正準備加強對中方施壓，聚焦新的關稅並阻擋中國在美國的科技投資。

中國正尋求聯合其他國家對抗美國，尤其是歐洲國家；一旦中國報復美國的關稅，這些國家可能受惠。美國提出加徵關稅計畫後，中國已隨即反擊，提出相應的報復性關稅計畫。

華爾街日報報導說，熟悉美方策略的官員表示，美國貿易代表最快將在下周公布對規模1,000億美元中國商品課徵25%關稅的產品清單。為了使消費者所受衝擊降至最低，減少國內批評，美方最初的500億美元產品加徵關稅計畫並未包括一些消費性商品，如服裝、行動電話、鞋類；但貿易專家指出，美國擴大加徵關稅範圍後，消費性商品也無可避免將被納入課稅清單。