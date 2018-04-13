道瓊漲近300點 標普接近收復今年初失土 川普降硝煙味

2018-04-13 06:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市周四上漲，道瓊工業指數漲近300點，標普500指數也幾乎收復今年初以來的失土。川普總統暗示不會立即攻打敘利亞，也考慮重新加入跨太平洋夥伴協定（TPP），令市場放心，投資人也看好接下來財報周的表現。

紐約時間下午4點，標普500指數攀升0.8%至2,663.99點。那斯達克100指數上漲1.1%，道瓊工業平均指數上漲293.6點，漲幅1.2%，至24,483點。

Robert W. Baird 董事總經理 Michael Antonelli說：「射飛彈和貿易戰的硝煙味少了。市場對即將公布的獲利期望很高。」

JMP Securities主管Tom Wright表示，「昨天總統的推文和白宮的口氣令人擔憂，引發避險心理，」「今天卻又得到大不相同的信息，所以各類股普遍上漲。」

此外，川普還緩和了針對中國的措辭，稱中國國家主席習近平周二講話之後，美中最終可能不會相互加徵新關稅。

銀行和金融股漲幅居前，貝萊德上漲1.5%，因公佈第1季獲利高於分析師的預測。摩根大通和花旗集團定於周五發布財報。

標普500指數科技股漲1.3%，在各類股漲幅最大。蘋果漲1%，微軟漲1.9%。