世界油價漲跌互見 維持在3年來高檔

2018-04-13 05:24 中央社 紐約12日綜合外電報導



世界油價今天漲跌互見，維持在近3年來的最高價位左右，主因市場憂心中東緊張情勢升高可能引發衝突，影響原油供應。由於石油輸出國家組織（OPEC）減產，供應量原本已經下滑。

彭博社報導，在紐約商品交易所，美國市場基準商品西德州中級原油期貨價格上漲25美分，收在每桶67.07美元。昨天這項期貨才創下2014年12月以來的最高價位。

倫敦市場北海布倫特原油期貨價格下跌4美分，收在72.02美元。