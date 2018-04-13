川普對攻敘態度似趨緩 美股收紅

2018-04-13 05:10 中央社 紐約12日綜合外電報導



華爾街股市今天收紅，道瓊指數上漲近300點，主因美國總統川普對於可能以飛彈攻擊敘利亞一事變得較為審慎，而他對國際貿易談判也展現較為歡迎態度。

道瓊工業指數終場上漲293.60點，或1.21%，收在24483.05點。

標準普爾500指數上漲21.80點，或0.83%，收在2663.99點；那斯達克指數上漲71.22點，或1.01%，收在7140.25點。