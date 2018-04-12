高盛：川普勝選後 這七點把股市希望轉化為恐懼

2018-04-12 23:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



短短一年半的期間，市場情勢可能改變甚鉅。

美國總統川普2016年11月勝選迄今，美國股市市況歷經劇烈的變化，2017年市場波動率降到歷史谷底，2018年波動率又急遽竄升。同時，經濟大環境也迥然不同，長久來被視為支撐股價的貨幣政策，開始從寬鬆轉向緊縮，而通膨繼長期低迷之後，也開始回升。

財經新聞網站MarketWatch報導，高盛公司（Goldman Sachs）的分析師團隊列舉以下七大因素，據此闡述大環境如何從市場順風轉為逆風。

一，美國國內政局

川普2016年勝選後，各界對華府政治局勢樂觀以對，雖然認為川普政府可能帶來一些市場動盪，但整體而言，基於共和黨已掌控國會兩院和白宮，投資人對新政府上台後推動稅改、基礎建設、鬆綁法規等行動寄予厚望。

但如今，這些期望已逐漸轉變成疑慮，因為隨著被市場視為穩重、溫和派的高階政府官員與白宮幕僚紛紛離職，政策不確定性已升高。稅改雖已過關，但進一步的立法勝利機率不高。民主黨可能在今年11月舉行的國會期中選舉奪回眾議院主控權。特別檢察官穆勒對川普「通俄門」的調查緊追不捨。

二，國際關係

川普勝選後，高盛預期新政府對外政策將呈現「全球派」（支持全球化與自由貿易者）與「美國優先派」（主張保護主義色彩濃厚的貿易政策者）僵持不下的局面。

但如今，川普政府顯然已向保護主義和高築關稅壁壘的方向傾斜。過去兩個月來，川普已宣布將祭出多項關稅，使美國與中國的貿易關係烏雲籠罩，導致市場隨貿易戰一觸即發的疑慮加深或減輕而暴漲暴跌，漲跌雙向波動皆已加劇。

三，經濟

川普勝選後，各項根據調查而得的經濟指標都呈現好轉跡象；但如今，採購經理人指數（PMI）已顯現景氣擴張有減速跡象。

四，通膨

川普勝選後，通膨率仍維持在低檔；但如今，通膨率已回升，工資和大宗商品價格都已上揚。

五，利率

川普勝選後，聯準會（Fed）仍維持高度寬鬆的貨幣政策，美國10年期公債殖利率當時為2.3%，且預期只會緩緩攀升。

但如今，Fed逐步升息，10年期公債殖利率升到2.8%，預估可能升至3.25%。

六，法規監管

川普勝選後，他支持鬆綁法規和親商的哲學大受市場歡迎，與前任總統歐巴馬八年來嚴加監管的作風大異其趣。NFIB美國小型企業樂觀指數隨之勁揚。

但如今，川普政府似乎磨刀霍霍，準備對臉書（Facebook）等網路和社群媒體公司祭出更嚴的監管法規。NFIB美國小型企業樂觀指數在高檔盤旋。

七，標普500指數價位

川普勝選後，標普500預期本益比為18倍（由上而下）/16倍（由下而上）；預期每股盈餘（EPS）增幅為10%（由上而下&由下而上）。

但如今，標普500預期本益比為17倍（由上而下）/17倍（由下而上）；預期每股盈餘（EPS）增幅為5%（由上而下）/10%（由下而上）。