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執行長閃辭 法新社待選新舵手

2018-04-13 05:10中央社 巴黎12日綜合外電報導

法新社現任執行長霍格（Emmanuel Hoog）閃電辭職後，董事會今天將投票決定，是否任命前傳播公司執行長佛里斯（FabriceFries）為新任執行長。

法新社報導，佛里斯須獲得董事會18名成員中的13人支持，才能出線。

法新社董事會由法國媒體代表、政府和法新社員工組成。霍格退出後，董事會昨天針對佛里斯任命案舉行2次投票。

佛里斯在第2次投票中，只獲得12人支持。

法新社記者今早接獲通知參加全體員工大會，代表編輯部的記者協會（SDJ）發布聲明，要求延後遴選作業。

聲明中說：「SDJ對於決定繼續進行遴選作業感到訝異和憂心，這看來像是被迫的。」

投票命案法國

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