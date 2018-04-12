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地緣政治緊張暫緩 美股開盤震盪走高

2018-04-12 23:49中央社 紐約12日綜合外電報導

美股今天震盪走高，此時地緣政治緊張情勢暫緩，同時在可望樂觀的財報季來臨前，企業獲利亮麗。

華爾街開盤大約10分鐘後，道瓊工業指數上揚0.9%，來到24406.23點。

標準普爾指數漲升0.6%，來到2657.48點；科技股那斯達克指數漲0.6%，來到7111.21點。

華爾街美股科技股

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