紐約時報補刊 才女建築師林徽因訃聞

2018-04-12 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曹國維 ╱即時報導



紐約時報12日刊出20世紀著名中國建築師兼作家林徽因女士訃聞和一生故事，雖然她早在1955年就已過世。

紐時表示，自1851年來，該報的訃聞一直以白人男性為主，因此推出「被遺漏的」(Overlooked)欄目，講述一些女性的故事，她們給社會留下難以磨滅的印記，但她們過世時沒有得到紐約時報的關注。

紐時在文中稱林徽因和夫婿梁思成是探索、挽救中國古建築的伴侶，並敘述她在1930年代和梁思成一起忍受交通不便、髒亂和土匪暴力的危險，一起發掘記錄中國古建築遺產的故事。

以下是紐時這篇林徽因訃聞的中文版和英文版連結。

中文版：https://cn.nytimes.com/obits/20180412/lin-huiyin-and-liang-sicheng-dead/zh-hant/

英文版：https://www.nytimes.com/2018/04/11/obituaries/overlooked-lin-huiyin-and-liang-sicheng.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=second-column-region®ion=top-news&WT.nav=top-news