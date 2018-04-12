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暴風雨侵襲 泰姬瑪哈陵柱子傾倒

2018-04-12 22:42中央社 新德里12日專電

印度泰姬瑪哈陵昨晚遭雷電暴風雨侵襲，入口皇家大門的柱子在午夜傾倒，南側大門也有損壞。

印度北部近期氣候多變，不時出現雷雨，位於北方省（UP）阿格拉（Agra）、聯合國教科文組織列為世界遺產及「世界七大奇景」之一的泰姬瑪哈陵，昨晚在雷電暴風雨侵襲下受損。印度媒體報導，當時風速達每小時130公里。

泰姬瑪哈陵工作人員告訴中央社記者，昨晚出現雷雨與暴風，導致陵內被稱為Darwaza-e-Rauza的皇家大門上方的12英尺的柱子倒塌，專家評估要如何修復。工作人員說，環繞泰姬瑪哈陵主結構的四座尖塔仍維持完整。

印度考古研究所派駐泰姬瑪哈陵的助理維護管理員南戴夫（Ankit Namdev）向印度斯坦時報（HindustanTimes）指出，皇家大門頂端西北側的柱子、石製花瓶及黃銅附屬物，也在暴風雨中被吹倒。

南戴夫指出，南邊的大門也有類似損壞，牆壁因樹木倒塌受損，紅砂石花瓶也被吹倒碎裂。還在評估損害狀況。

暴風雨未在泰姬瑪哈陵附近造成傷亡，但阿格拉所在的布拉吉（Braj）地區有14人死亡，罹難者多因房屋牆壁倒塌被壓死。

泰姬瑪哈陵是蒙兀兒（Mughal）王朝第5代皇帝沙賈汗（Shah Jahan），為紀念已故皇后於1632年開始興建，陵墓於1643年完成，占地17公頃，其他附屬建築陸續興建10年後完工。

每年有數百萬遊客造訪泰姬瑪哈陵，當局擔心人潮對陵墓建築造成損害，今年初決定印度遊客每日最多為4萬人，外國遊客暫無限制。

印度考古遺產

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