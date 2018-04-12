成功發射備用衛星 印度導航系統可望修復

2018-04-12 21:22 中央社 新德里12日專電



印度太空研究組織（ISRO）今天以運載火箭把IRNSS-1I備用衛星送入太空軌道，成功取代故障衛星，讓7枚衛星組成的印度區域衛星導航系統（IRNSS）功能可望恢復。

印度媒體報導，ISRO今天凌晨4時許在南部安德拉省斯利哈里柯塔島（Sriharikota）達萬太空中心（Satish Dhawan Space Center），以C41極軌衛星運載火箭（PSLV-C41）運載IRNSS-1I發射升空，並在19分鐘後順利把衛星投放到地球同步軌道的位置上。

報導說，在衛星成功進入軌道後，印度太空研究組織主席席萬（K. Sivan）說，他很高興地宣布，運載火箭成功將衛星精確地送入目標軌道。

ISRO先前表示，IRNSS-1I是為取代因3個銣鐘（Rubidium Clock）失效無法正常運作的IRNSS-1A，並與另外6枚衛星組成完整的印度區域衛星導航系統（IRNSS），繼續提供導航等服務。

這是ISRO第2次發射備用衛星以解決IRNSS-1A故障問題，印度太空研究組織2017年8月曾發射IRNSS-1H取代故障衛星，結果失敗。

印度區域衛星導航系統又稱為印度星座導航系統（Navigation with Indian Constellation, NavIC），由7枚衛星組成，2016年4月發射最後一枚衛星成功後開始運作並進行測試。

印度發展IRNSS系統，是為了擺脫對美國全球衛星定位系統（GPS）的依賴。

1999年，印度與巴基斯坦在兩國實際控制線的印方邊境，發生卡吉爾衝突（Kargil War）時，美國拒絕印度使用GPS系統，印度於是決定發展自己的衛星導航，於2013年1月發射IRNSS-1A升空。

IRNSS精確度可達10公尺以內，除供漁船和商船導航等民間用途外，還可用於軍方發射飛彈時的導航和定位，及追蹤飛機位置等軍事用途。