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全球第一季PC出貨持穩 惠普維持產業龍頭

2018-04-12 10:45中央社 舊金山11日綜合外電報導

在企業推銷支撐下，今年第一季個人電腦（PC）出貨維持穩定，同時高階筆電幫助減緩消費者持續流向智慧型手機和較小型觸控螢幕裝置的速度。

彭博報導，市場研究暨分析機構國際數據資訊（IDC）今天報告指出，全球PC第一季出貨量和一年前同期相較持平，惠普公司（HP Inc.）在PC產業銷售保持領先。

此外，資訊科技業調查及諮詢公司顧能（Gartner Inc.）報告指出，全球第一季PC出貨量下降1.4%。

惠普、聯想集團和戴爾科技集團（Dell Technologies Inc.）等PC製造商第一季（截至3月31日）出貨6040萬台筆電、桌上型電腦和工作站。IDC此前預估第一季出貨量年減1.5%，換言之，實際出貨優於預期。

然而，前5大銷售商中僅2家第一季PC銷售量較一年前同期成長，多數仍苦於因應智慧型手機和平板電腦的競爭。

歐洲、中東和非洲的PC需求成長穩定，日本在內的亞太地區表現則令人失望，出貨量低於預期。

顧能表示，全球PC出貨量連續14季下滑，大致歸因於中國大陸需求減弱，第一季大陸PC出貨量年減5.7%。

根據IDC，消費者和企業對高階筆電需求佳，加上對遊戲系統需求增長，幫助支撐PC出貨表現。

惠普連8季出貨成長且維持PC製造業龍頭地位，第一季銷售1370萬台電腦、年增4.3%，全球市占率近23%。大陸製造商聯想銷售平平，市占率稍高於20%。

戴爾在所有銷售商中成長力道最強，第一季出貨量年增6.4%，市占率近17%，足以維持全球第3位置。

惠普

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