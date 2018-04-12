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赴日旅遊變貴！不只出境稅 住宿稅泡湯稅都要漲

瑞銀財富看好美中就貿易達成妥協 亞股浮現「買點」

2018-04-12 09:17經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

瑞銀財富管理認為，美中貿易摩擦未來幾個月內全面開打的機率微乎其微，這為亞洲尤其是中國風險資產帶來了買進機會。

瑞銀財富管理新加坡的亞太區投資辦公室主管Min Lan Tan在紐約接受彭博訪問時表示。「中美之間的貿易涉及太多相關利害關係，我們認為有70%的機率將會談判達成協議，」

「如果我們正確的話，2018年MSCI亞洲（除日本）指數可能上漲12%，亞洲貨幣兌美元可能將上漲3-4%。風險在於出口，出口周期是亞洲經濟成長的關鍵因素，任何對出口成長的損害都將帶來風險。」

以下是彭博訪談摘要：

●為什麼相信中美雙方會就貿易問題達成協議？

-- 雙方都沒有意願打一場無休止的貿易戰。中國需要經濟長期持續成長、同時債務成長放慢，來實現降槓桿和經濟向新產業、服務業引領的轉型。在國內形勢需要密切關注的情況下，中國最不希望發生的就是貿易戰。

--從美國的角度來看，減稅和增加支出都意味預算赤字將會上升。川普可能會堅持關稅威脅，但只是為了在談判中占得上風，贏得對方的讓步。

--如果中國降低關稅、開放服務業，不僅可以滿足美國的一些需求，還可以提高中國自己的生產力，這是一個雙贏的結果。

--接下來的60天情勢會更明朗，如果最終對低於500億美元的商品徵收關稅，市場可能會反彈。

●妳目前的投資建議是？

--我們看好股市；加碼（overweight）香港、中國內地、印尼和泰國股票，減碼（underweight）台灣、馬來西亞和菲律賓股票。

--做多中國／做空台灣是對一旦貿易戰加劇的避險。台灣出口占GDP之比遠高於中國大陸，而大陸也有更強大的能力抵消貿易摩擦對出口的拖累。

--我們看好中國的金融行業、信息科技和非必需消費品業。

--金融業尤其看好大銀行股。我們已經看到淨息差回升的積極趨勢。

●如果貿易衝突升級？

--我們預測有30%的可能性雙方達不成協議。如果美國真的完全實施了對1,500億進口中國商品的關稅徵收，對中國的經濟影響可能也就是0.3個百分點。中國可能在美國占有優勢的服務貿易上採取報復，比如限制諮詢服務、金融服務，或者讓美國公司難以在中國開展業務等等。

--關於美債，中國當前擁有價值近1.2兆美元的美債，中國甚至都不需要拋售，只需要在下一次拍賣時不購買，就足以讓市場害怕。但是這種可能性很小，否則中國亦需承擔價格下跌帶來的損失，兩敗俱傷。

瑞銀財富管理認為，美中貿易摩擦未來幾個月內全面開打的機率不高。路透
瑞銀財富管理認為，美中貿易摩擦未來幾個月內全面開打的機率不高。路透
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