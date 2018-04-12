敘利亞情勢不穩 日股開低

2018-04-12 09:00 中央社 東京12日綜合外電報導



東京股市今天開低，主因敘利亞情勢不穩，美國總統川普揚言要對這個戰火肆虐的國家發起軍事行動。

法新社報導，日經225指數早盤下滑0.13%或28.33點，來到21658.77點。東證一部指數下跌0.13%或2.20點，來到1723.10點。