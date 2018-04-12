Fed會議紀錄傾向加快升息步伐 認為貿易戰構成經濟風險

2018-04-12 07:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



聯準會（Fed）周三公布會議紀錄，官員在3月會議上傾向略為加快貨幣政策緊縮步調，不僅看好經濟成長前景，也更有信心通膨可以達標。

據3月20-21日會議紀錄，「多位與會者表示，經濟前景改善，他們對通膨在中期回升至2%更有信心，這暗示未來幾年聯邦基金利率的合適走勢可能比Fed之前預期略為陡峭」。

Fed官員看到「遠高於潛在趨勢的」的經濟所帶來收益，包括通貨膨脹更快回歸目標值和勞動參與率提高。 「而另一方面，也存在付出的代價，經濟過熱可能導致通膨壓力大增或金融環境不穩定」。

不過，TD證券策略師 Priya Misra認為：「通膨尚無迫切或恐慌。」儘管Fed留意通膨跡象，但「目前看不出該讓他們今年再升息多於兩次以上」。

3月的會議是鮑威爾就任Fed主席以來第一場政策會議， Fed官員將利率提高了25基點，並預計今年還會再升息兩到三次。會議紀錄顯示，即使前景改善， 「絕大多數」Fed官員仍表示擔心貿易戰會損害經濟，一些政策制定者表示最近金融市場的動盪凸顯了經濟成長的風險。

會議紀錄表示，「與會官員並不認為鋼鐵和鋁關稅可能對國家經濟前景產生重大影響。但絕大多數與會者認為其他國家採取報復性貿易行動的可能性對經濟構成下降風險。」

會議記錄顯示，與會者討論了「某個時間點」修改聲明措辭的可能性，以確認貨幣政策「可能會逐漸從寬鬆立場轉變為中性或抑制經濟活動的立場。」