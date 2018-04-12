親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
臉書個資遭擅用
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

惡魔指叉球令全美震撼 大谷有如當年珍珠港奇襲

孫安佐罪名再添 遭控持有犯罪工具

Fed會議紀錄傾向加快升息步伐 認為貿易戰構成經濟風險

2018-04-12 07:06經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

聯準會Fed）周三公布會議紀錄，官員在3月會議上傾向略為加快貨幣政策緊縮步調，不僅看好經濟成長前景，也更有信心通膨可以達標。

據3月20-21日會議紀錄，「多位與會者表示，經濟前景改善，他們對通膨在中期回升至2%更有信心，這暗示未來幾年聯邦基金利率的合適走勢可能比Fed之前預期略為陡峭」。

Fed官員看到「遠高於潛在趨勢的」的經濟所帶來收益，包括通貨膨脹更快回歸目標值和勞動參與率提高。 「而另一方面，也存在付出的代價，經濟過熱可能導致通膨壓力大增或金融環境不穩定」。

不過，TD證券策略師 Priya Misra認為：「通膨尚無迫切或恐慌。」儘管Fed留意通膨跡象，但「目前看不出該讓他們今年再升息多於兩次以上」。

3月的會議是鮑威爾就任Fed主席以來第一場政策會議， Fed官員將利率提高了25基點，並預計今年還會再升息兩到三次。會議紀錄顯示，即使前景改善， 「絕大多數」Fed官員仍表示擔心貿易戰會損害經濟，一些政策制定者表示最近金融市場的動盪凸顯了經濟成長的風險。

會議紀錄表示，「與會官員並不認為鋼鐵和鋁關稅可能對國家經濟前景產生重大影響。但絕大多數與會者認為其他國家採取報復性貿易行動的可能性對經濟構成下降風險。」

會議記錄顯示，與會者討論了「某個時間點」修改聲明措辭的可能性，以確認貨幣政策「可能會逐漸從寬鬆立場轉變為中性或抑制經濟活動的立場。」

Fed通膨聯準會鮑威爾

相關新聞

大摩：亞股投資人 快獲利了結

2018-04-12 00:44

美金融監管 Fed提案翻修

2018-04-12 00:31

福斯汽車執行長換人 戴斯擬接任

2018-04-12 00:31

美核心CPI勁揚 升息機率增

2018-04-12 00:31

亞銀上調台灣經濟成長預測 美中貿易戰是隱憂

2018-04-11 12:24

行動支付才進步？瑞典對無現金社會踩煞車

2018-04-11 11:46

半導體版圖洗牌 日本沒落亞太躍起

2018-04-11 11:00

Sprint和T-Mobile重啟合併談判

2018-04-11 09:56

新加坡央行13日料將緊縮貨幣政策 允許星幣升值

2018-04-11 09:54

油價勁升 因貿易戰疑慮 金價因美元走貶上揚

2018-04-11 09:42

Fed怎麼看美中貿易戰 市場關注會議紀錄

2018-04-11 09:25

美元走強 受美中貿易衝突降溫提振

2018-04-11 09:23

美股飆漲 因習近平談話緩解貿易戰疑慮

2018-04-11 09:17

台股ADR全面上揚 台積電漲1.2%

2018-04-11 08:51

日本將成稀土大國 南鳥島EEZ蘊藏量夠全球用數百年

2018-04-11 08:48

美中貿易緊張緩和 國際油價大漲

2018-04-11 06:51

美中戰緩和 美股收高道瓊大漲428.9點

2018-04-11 06:18

美更生人無心插柳… 日本變加密貨幣天堂

2018-04-11 00:03

國際油價一度漲破70美元

2018-04-11 00:03

蘋果全面採用再生能源

2018-04-11 00:03

比特幣價格腰斬 後市看空

2018-04-11 00:03

25大新興國GDP 今年可望全數擴張

2018-04-11 00:03

全球景氣趨緩 恐衝擊股市

2018-04-11 00:03

美3月躉售物價 全面上揚

2018-04-11 00:03

Incyte癌藥臨床失敗 股價崩跌逾20％

2018-04-10 00:15

美預測 颶風季衝擊大

2018-04-10 00:15

美國今年災損…已逾30億美元

2018-04-10 00:15

印度股漲多 花旗降目標價

2018-04-10 00:15

諾華攻基因治療 砸錢大併購

2018-04-10 00:15

泰債人氣淡 泰銖看貶

2018-04-10 00:15

美伊核子協定生變 油價走揚

2018-04-10 00:15

歐投資信心 連三月下滑

2018-04-10 00:15

白宮制裁 俄羅斯股匯大跌

2018-04-10 00:15

彭博資訊專欄／油市警報又響了...

2018-04-10 00:12

日本九州新燃岳又噴發 火山灰飄10公里

2018-03-25 12:11

豐巢募93億 快遞櫃戰升溫

2018-03-18 00:47

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

平昌冬奧 揭開兩韓和平序幕

2018-02-05 00:41

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40
看更多

熱門文章

長髮辣妹與役男一同等體檢？ 徵兵畫面好害羞

2018-04-11 15:10

日本開徵國際觀光旅客稅 明年起旅日付1千日圓

2018-04-11 10:23

孫安佐罪名再添 遭控持有犯罪工具

2018-04-12 03:17

英國知名餅乾蓋暗藏玄機 草叢內竟藏情色畫面

2018-04-11 09:59

祖克柏國會作證 議員這問題讓他結巴停頓8秒

2018-04-11 12:18

女記者直播突遭男子強吻 怒發文「我該得到尊重」

2018-04-11 12:43

祖克柏通過參院拷問 因為背後高人這麼指點他

2018-04-11 17:30

阿爾及利亞軍機墜機 超過200人罹難

2018-04-11 17:26

祖克柏被拷問5小時沒被問倒 投資人「按讚」股價漲4.5%

2018-04-11 09:06

日本將成稀土大國 南鳥島EEZ蘊藏量夠全球用數百年

2018-04-11 08:48

川普變真快！警告俄不久後 又想幫經濟並遺憾關係惡化

2018-04-11 22:41

美眾院議長萊恩記者會宣布退休 「今後以家庭為重」

2018-04-11 22:54

日本九州無預警大規模土石流 埋掉3屋6人失蹤

2018-04-11 10:15

日本長者用紙張佔位 遭批不該倚老賣老

2018-04-11 21:56

沙國成功攔截 飛越首都上空飛彈

2018-04-12 00:01

參議員不懂臉書抓不到重點 祖克柏全身而退

2018-04-11 18:45

女嬰被棄水溝洞內 躺紅火蟻巢穴旁奇蹟生還

2018-04-11 11:14

川普暴走不受控…幕僚虐心 用名嘴來拐主子

2018-04-11 10:00

眾院5小時拷問…祖克柏坦承擋不了非法廣告 自己個資也被賣

2018-04-12 06:36

千萬超跑變BBQ鐵板！ 他開藍寶堅尼邊跑邊煎牛排

2018-04-11 11:44

YouTube最高觀看次數影片遭駭一度消失！

2018-04-11 14:47

射門引發「足震」 梅西真的能撼動地球！

2018-04-11 11:48

川普放話對敘利亞射飛彈 油價暴衝 美股開盤恐跌300點

2018-04-11 20:19

沖繩麻疹疫情擴大 傳染源疑是台灣旅客

2018-04-11 19:44

半導體版圖洗牌 日本沒落亞太躍起

2018-04-11 11:00

地中海客機小心空襲！ 川普警告俄國：飛彈將打敘利亞

2018-04-11 23:53

沙國施毒計 擬在邊界建運河把卡達變成島並埋核廢料

2018-04-11 14:35

川普放砲 美俄衝突升溫

2018-04-12 01:50

川普警告俄羅斯：為美飛彈攻擊敘利亞做好準備

2018-04-11 19:33

美中貿易戰風險大！IMF總裁拉加德：恐撕裂全球秩序

2018-04-11 17:35

搜索律師惹怒川普 白宮：總統有權開除穆勒

2018-04-11 08:28

阿爾及利亞軍機墜毀 國營電視台：增至257死

2018-04-11 19:27

拍婚紗都沒笑！婚姻被判無效移民法國夢碎

2018-04-11 17:04

川普有權開除穆勒…議員警告等同自殺

2018-04-11 14:23

阿爾及利亞軍機墜機 機上逾百人生死未卜

2018-04-11 16:38

祖克柏：臉書正在與俄國網軍「軍備競賽」

2018-04-11 11:16

川普揚言轟炸敘利亞、Fed偏鷹派 道瓊又跌逾200點

2018-04-12 06:33

川普提名戴維森出任美軍太平洋司令 下周參院聽證

2018-04-12 06:04

祖克柏續赴國會作證 坦承自己的個資也被賣

2018-04-12 02:09

敘利亞恐遭空襲 航空公司調整飛航路線

2018-04-11 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top