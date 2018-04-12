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西方恐對敘利亞動武 油價創近4年新高

2018-04-12 06:47中央社 紐約11日綜合外電報導

美國總統川普推文指美國將對敘利亞的目標發射飛彈，地緣政治緊張使國際油價上漲到2014年以來的新高。

彭博報導，紐約商品交易所西德州中級原油5月交割價漲1.31美元，以每桶66.82美元作收。

倫敦北海布倫特原油6月交割價漲1.02美元，收在每桶72.06美元。

飛彈紐約油價

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