川普揚言轟炸敘利亞、Fed偏鷹派 道瓊又跌逾200點

2018-04-12 06:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



紐約股市三大股指11日收盤下跌。道瓊工業指數下跌218.55點，收於24189.45點。 新華社 分享 facebook 美股收盤下跌，結束連兩日漲勢，美國總統川普揚言轟炸敘利亞讓投資人緊張，聯準會（Fed）會議紀錄顯示決策者傾向於稍稍加快政策收緊步伐。

標普500指數盤中一度上漲，但最終回吐漲幅，因投資人消化Fed會議紀錄，川普又警告俄羅斯稱美國準備打擊敘利亞。

Eaton Vance股票投資組合經理Yana Barton在彭博紐約總部受訪時表示，昨天漲、今天跌，波動成為新常態。

由於美國和中國之間的貿易緊張局勢似乎有所緩解，標普500指數周一和周二累計上漲2%。

紐約時間下午4點，標普500指數下跌0.6%。道瓊工業平均指數跌218.55點，跌幅0.9%，收24,189.45點。那斯達克綜合指數跌0.6%。羅素2000指數上漲0.2%。

Fed會議紀錄顯示，Fed官員有信心通膨未來幾個月會上揚，Western Union Business Solutions分析師Joe Manimbo說「此立場加強今年升息可能加速的看法」。

臉書（Facebook） 漲0.8%，執行長查克柏格第二天在國會作證就個資調查公開道歉。

工業用品經銷商Fastenal 跌6.2%，因獲利不如預期，成為標普500指數當天跌幅最大個股。同業WW Grainger跌4.4%。