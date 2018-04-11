經濟解析／彭博精選：川普貿易戰將歐盟推向中國懷抱

2018-04-11 20:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美中當前的貿易戰，使歐盟進退兩難：究竟是否應該選邊？選那一邊？

理論上美國自然應該是歐洲的盟友，但川普粗魯的貿易外交手法，正把歐洲推向中國懷抱。歐盟在這場貿易戰中主要的戰略性利益，在於能確保多邊貿易架構，包括世界貿易組織（WTO）的存續，而目前最認同此點的是中國，而不是美國。

針對中國，歐洲與美國在許多方面都抱持類似的立場。歐、美對中國貿易都有龐大逆差，去年分別是3,510億及1,780億美元。逆差一部分是反映歐、中經濟發展的階段不同；由於中國工資低廉，促使許多製造業移往中國生產。

但西方國家也長期抱怨中國政府補貼國內產業，例如國有銀行對大型國有企業提供低利貸款，使國企擁有不公平的優勢，甚至使一些僵屍企業繼續存活。歐、美都相信中國必須進一步削減鋼鐵業產能。

歐、美也都關切中國的科技轉移政策，也使川普對價值500億美元中國產品課後懲罰性關稅的措施具有合理性。美國也向WTO採取行動，歐盟、與日本都已加入。

儘管歐、美是自然的夥伴，但川普的作法卻可能剝削歐盟的利益。川普曾一再批評歐洲盟的貿易政策，強調對美國「非常不公平」；對於鋼鋁關稅，美國直到最後才豁免歐盟，而且只是暫時豁免，因為川普要以此來對歐盟施壓，要求歐盟在其他領域做出讓步，使歐盟不認為這是美國對待盟友所應有的態度。

最重要的，則是美國政府顯然蔑視多邊貿易體制，而川普上周才表示WTO對美國「不公平」。但事實上他採取的鋼鋁國安關稅措施，已經達到WTO所能容忍的極限。

反觀中國，則致力於遵守多邊貿易規則。習近平曾一再強調中國是全球化的捍衛者，中國現在也透過WTO來挑戰川普的關稅措施，顯示中國一心要維持現有的貿易爭議處理機制，這種立場很對歐盟的胃口。

中國最近更積極向歐盟示好，而且歐─中之間在許多領域都可能合作。例如中國在「一帶一路」計畫上積極尋求合作夥伴，而法、德等歐盟大國已初步表示對這項計畫的興趣，未來可能更加熱衷。歐洲國家也可能在亞投行（AIIB）扮演更積極角色，並增加投資，美國則拒絕加入。

歐盟要從美國轉向中國，當然是一條長路。歐盟對中國的許多貿易政策仍有所保留，且迄今並無消褪的跡象；而且無論是捍衛民主政治，或普遍的外交政策，歐、美之間的連繫仍緊密得多。然而川普這項負面因素正在快速消耗歐、美間的互信，以及美國在歐洲所建立的軟實力。