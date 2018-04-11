美3月核心CPI年升2.1%，Fed將進一步升息

2018-04-11 20:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國11日公布3月核心消費者物價指數（扣除食品及能源）比去年同期大幅上升2.1%，創一年來最大單月升幅，超過2%目標，升幅也比2月的1.8%明顯擴大；顯示通膨壓力加重，也使聯準會（Fed）進一步升息的可能性提高。

3月核心CPI月升0.2%，符合預期。整體CPI比2月下降0.1%，主因3月能源價格下跌；但年升2.4%，也是一年來最大升幅。